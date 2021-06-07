فيكتور يدشن تحدي المونديال بمواجهة البرتغالي فرناندو

أبوظبي (الاتحاد)

يستهل فيكتور سكرتوف لاعب منتخب الإمارات للجودو نزالاته في وزن تحت 73 كجم، ببطولة العالم للجودو التي تقام بالعاصمة المجرية بودابست بلقاء البرتغالي فرناندو جواو (21 سنة) الفائز بلقب بطولة أوروبا للشباب في براغ 2019، وبطموح بلوغ منصات التتويج في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها مليون دولار، وتختتم الأحد المقبل، وتشهد مشاركة 664 لاعباً ولاعبة من 118 دولة، من بينها 11 دولة عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، تونس، والجزائر.

وتمثل المشاركة في مونديال الجودو الذي يختتم به موسم الاتحاد الدولي للعبة، ويأتي في هذه النسخة بمشاركة قياسية، المحطة الأخيرة في إعداد فيكتور للأولمبياد الذي بدأ عده التنازلي، حيث ينطلق في 23 يوليو وتستمر فعالياته حتى 8 أغسطس المقبل. وكان فيكتور قد وصل مستويات متقدمة من الجاهزية ترجمها بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولتي آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، وروسيا جراند سلام على التوالي مؤخراً.

وينافس فيكتور ضمن 62 لاعباً في وزنه، من بينهم ممثلو 4 دول عربية أخرى هي السعودية، الأردن، مصر، الجزائر، ويحتل فيكتور المركز العاشر في تصنيف وزن تحت 73 كجم، الذي يتصدره الياباني هاشيمتو صاحب المركز الأول بالتصنيف العالمي، بينما يحتل فيكتور المركز 19 عالمياً في هذا الوزن، تعد منافسات هذا الوزن قوية جداً لوجود 6 لاعبين ضمن الـ 10 الأوائل على مستوى العالم، وتستمر المنافسات في هذا الوزن حتى الخامسة من مساء اليوم ويليها التتويج مباشرة.

وكانت جولة اليوم الأول في بطولة العالم قد شهدت صدارة منتخب اليابان بعد فوزه بميداليتين ذهبية وفضية، بينما احتلت روسيا المركز الثاني بذهبية. يذكر أن إيفان ريما رينكو لاعب المنتخب الوطني المتأهل برفقة فيكتور للأولمبياد بالنقاط، والذي ينافس في وزن تحت 100 كجم، لا يشارك في المونديال بعد تجدد إصابته في الكتف، وهو يواصل التعافي والتحضير مع المالديفي باكال فياسيسلاف مدرب المنتخب حتى يكون جاهزاً قبل انطلاق الأولمبياد.