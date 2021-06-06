مارفيك: «أبيض 2021» يختلف عن 2019

معتز الشامي (دبي)

أكد فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أن «الأبيض» أمام تايلاند غداً «الاثنين»، يعتبر أكثر قوة من المنتخب الذي قاده وخسر لقاء الذهاب أمام الفريق نفسه في أكتوبر 2015 بنتيجة 1-2، وذلك لارتفاع القوة البدنية للمجموعة الحالية من اللاعبين، بالإضافة لوفرة اللاعبين المميزين في كل المراكز.

وقال مارفيك: الآن لدينا لاعبون جدد في التشكيلة، كايو وليما وتيجالي، لدينا عبد الله رمضان بقدراته المميزة وبقية المجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الإيجابية، بالإضافة للتجانس والتفاهم بين اللاعبين.

وتابع: نمتلك الآن الثقة بشكل عام، وهدفنا تحقيق الفوز في مباراة تايلاند التي تعتبر محطة مهمة بالنسبة لنا، نعم خسرنا في المواجهة الماضية أمام تايلاند، ولكن لدينا الثقة لتحقيق أفضل نتيجة في مباراتنا غداً أمامهم، واستعداداتنا تمضي بشكل جيد للمباراة وجميع اللاعبين جاهزون.

وأضاف: لا أستطيع تأكيد التأهل للدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2022، لكن «الأبيض» يحتاج للفوز في جميع مبارياته من أجل الوصول للمرحلة الثالثة والأخيرة، أمام تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، ولكن بشكل عام نسبة الرضا عن أداء اللاعبين في لقاء ماليزيا لا تتعدى الـ75%.

وتطرق مارفيك لأهمية بناء منتخب لديه هوية فنية وشخصية في الملعب، وقال: هدفنا أن نصل لثبات طريقة اللعب واستيعاب اللاعبين لها، نحن نسعى لبناء منتخب يمتلك هوية فنية وشخصية داخل الملعب، ما يميزه عن بقية المنتخبات، ويجعل الجميع يعلم بمجرد أن يرى الأداء أن هذا هو المنتخب الإماراتي.

وعن استبدال بعض اللاعبين في التشكيلة نظراً لارتفاع درجات الحرارة وإرهاق بعضهم، قال: لا أود الحديث حالياً عن تدوير اللاعبين أو استبدالهم، وإنما أترك الأمور لوقتها، فنحن خضنا حتى الآن مباراة واحدة، ولدينا مباراتان بخلاف مواجهة تايلاند، لكن لدينا فريق متكامل من الفنيين والإداريين والمسؤولين عن التأهيل والإعداد البدني، الكل يقوم بدور كبير لرفع كفاءة اللاعبين بدنياً وفنياً.

وفيما يتعلق بأكبر التحديات التي تواجه منتخب الإمارات في مشوار تصفيات كأس العالم، قال: تظل الحالة البدنية للاعبين، هي أكبر التحديات التي يمكن أن نعانيها في المرحلة المقبلة، نسبة لضيق الوقت بين المباريات، وذلك مقروناً بحالة الطقس، إلا أننا تحوطاً لهذا الأمر قمنا بتنظيم معسكر إعدادي، مؤخراً لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي، والمعسكر ساعدهم في البقاء بأفضل الحالات البدنية، إضافة للعمل الذي يقوم به فريق عملي في الجهاز الفني، وبشكل عام وهذه ربما تكون مشكلة مشتركة بين منتخب الإمارات وبقية المنتخبات.

