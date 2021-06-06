عبدالله رمضان: هدفنا إسعاد الجماهير

دبي (الاتحاد)

أكد عبدالله رمضان لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة أنه وزملاءه بالفريق، هدفهم الفوز وحصد العلامة الكاملة خلال مشوار التصفيات، وإسعاد الجماهير بالتأهل وأيضاً حسم بطاقة الصدارة للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: نطمح لتحقيق الفوز حتى نواصل تواجدنا في المراكز المتقدمة بترتيب المجموعة، لتحقيق هدفنا وهو الصعود إلى الدور الثالث لتصفيات كأس العالم.

وأكد رمضان، أن ثقة الجهاز الفني في قدراته، تمنحه دافعاً قوياً لتقديم كل ما عنده لأجل منتخب الإمارات، وأن المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة ماليزيا هو تتويج لجهود زملائه اللاعبين في أرضية الملعب وتعاونه معه.

