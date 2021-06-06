3 برونزيات جديدة لـ «رماية الإمارات» في «عربية القاهرة»

القاهرة (وام)

واصل منتخبنا للرماية حصد الميداليات، خلال مشاركته بالبطولة العربية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، وأسفرت منافسات اليوم التي أُقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة وتم تخصيصها للمسدس ضغط الهواء والبندقية للرجال فردي وفرق، عن فوز رماة الإمارات بـ 3 برونزيات.

وأحرز سلطان صالح محمد حسن الميدالية البرونزية فردي مسابقة بندقية رجال، بينما أحرز الميدالية البرونزية مسابقة البندقية رجال فرق كل من إبراهيم خليل إبراهيم عبدالله، وسلطان صالح محمد حسن، وسالم محمد راشد اليماحي. وأحرز الميدالية البرونزية مسابقة المسدس رجال فرق كل من أحمد عبدالله إبراهيم الأميري، وعثمان علي ناصر البلوشي، وأمين مثنى طاهر أحمد.

يذكر أن البطولة يشارك بها أكثر من 300 رامي ورامية من دول الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسودان، واليمن وليبيا.

شهد مراسم تسليم الجوائز، اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى والأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الإتحاد السعودي، وعادل قريش رئيس الاتحاد الليبي، وكذلك اللجنة الفنية ولجنة الحكام.