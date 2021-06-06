نوير يدخل التاريخ بـ «المئوية»

رضا سليم (دبي)

يستعد الألماني مانويل نوير لخوض مباراته الدولية رقم 100 في مسيرته مع منتخب بلاده غداً الاثنين في المواجهة الودية التي تجمعه مع نظيره منتخب لاتفيا ضمن استعدادات «الماكينات الألمانية» لخوض منافسات يورو 2020 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

ويدخل الحارس المخضرم مانويل نوير التاريخ مع منتخب ألمانيا من بوابة نادي المائة واللاعب رقم 16 والحارس الأول في ألمانيا الذي يبلغ الرقم 100، إذ يتصدر لوثر ماتيوس القائمة بـ 150 مباراة.

وتوج نوير مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية، كما فاز بلقبين في الدوري الألماني ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس ألمانيا، ويرتدى نوير الحارس الأول للمنتخب الألماني قفازات حارس المرمى مطبوع عليها رقم مئة باللون الذهبي خلال المباراة وستكون احتفالية نوير أمام ألف متفرج في ملعب دوسلدورف.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الألماني لكرة القدم بمنح الحارس المخضرم ميدالية الشرف قبل المباراة الودية لوصوله إلى هذا العدد من المباريات مع منتخب بلاده.

وقال نوير (35 عاماً): فخور بالوصول للمباراة رقم 100 هذا يعد شيئاً مميزاً كحارس مرمى أن تلعب كل هذا العدد من المباريات مع منتخب بلدك. وبدأ نوير مشواره مع منتخب «المانشافت» في الثاني من يونيو عام 2009 خلال مواجهة ودية أمام منتخب الإمارات بينما كان أول لقاء رسمي له أمام أستراليا خلال نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وانتهى بفوز الماكينات برباعية.