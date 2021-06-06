سيف بن فطيس: الذهب دافع للمزيد من الإنجازات

دبي (وام)

عبر الرامي الدولي سيف بن فطيس المنصوري بطل آسيا والعرب، ووصيف العالم، عن سعادته بإحراز ذهبيتي البطولة العربية و«جراند بري كايرو» في جمهورية مصر العربية خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية، في ظل مشاركة نخبة لاعبي العرب، وأن الحفاظ على الصدارة العربية للعام الثاني على التوالي لم يكن أمرا سهلا، في ظل العارض الصحي العالمي الذي تتسبب في إيقاف الأنشطة والبطولات لفترة ليست بالقصيرة، وكذلك في اهتزاز مستويات الرماة وتصنيفاتهم.

وقال سيف بن فطيس لدى وصوله إلى دبي قادما من القاهرة «بعد المشاركة في البطولة العربية والفوز بالذهب، لم أتردد لحظة واحدة في المشاركة ببطولة جراند بري كايرو في اليوم الثاني، برغم أنها أصعب وتحتاج إلى المزيد من التركيز في ظل اتساع قاعدة المشاركين وتعدد المدارس، وبرغم أن الطقس لم يكن مستقرا، إلا أنني حافظت على تركيزي، وحققت نفس الرقم الذي حققته في البطولة العربية وهو 58 من 60، لأفوز بالذهب أيضا، وتكتمل فرحتي».

وعن سر إنجازاته المتوالية في الشهور الأربع الأخيرة قال: «السبب الرئيسي وراء إنجازاتي أنني حرصت على عدم التوقف عن التدريبات طوال الفترة الماضية، كما أنني كنت أحرص على إقامة معسكرات خارجية قبل البطولات، ولم أعترف بالعارض الصحي العالمي، أو تأثيراته على الجميع، وكان آخر معسكر لي في إيطاليا، أقمته بعد شهر رمضان المبارك، واعتبره أفضل إعداد للمشاركة في البطولة العربية، حيث إنني تنقلت بين عدة ميادين داخل إيطاليا ولعبت في ظروف جوية مختلفة، واكتسبت حساسية التركيز في مختلف حالات الطقس، ولذلك أنا فخور بتحقيق الميداليات الأربع وهي برونزية جراند بري في المغرب فبراير 2021، وفضية كأس العالم بالهند بشهر مارس الماضي، وذهبيتا العرب وجراند بري كايرو بجمهورية مصر العربية يونيو الجاري».

وعن التحدي القادم بالنسبة له وأبرز البطولات التي سيستعد لها قال «الاتحاد الدولي للعبة وضع بطولة العالم بكرواتيا على أجندته لتقام في 22 يونيو الجاري، وبالنسبة لي ولغيري من الرماة فوجئنا بها، وحتى الآن لم أحسم أمري بشكل نهائي للمشاركة من عدمها، وسوف أدرس الموقف وأتخذ قراري في الوقت المناسب».