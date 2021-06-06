مولودية الجزائر يعاقب 4 لاعبين بسبب «الملهى الليلي»

الجزائر (د ب أ)

كشف نادي مولودية الجزائر لكرة القدم اليوم، عن العقوبات التي صدرت بحق اللاعبين الأربعة الذين اتهمهم بـ«الإساءة لصورته وقيمه» عقب انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع قبل أيام يظهرهم وهم يحتفلون في ملهى ليلي.

وذكر مولودية الجزائر في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المجلس التأديبي للنادي قرر إيقاف اللاعبين ميلود ربيعي، ووليد علاتي، وبلال بن ساحة وتوفيق عدادي عن التدريبات والمسابقات الرسمية للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري، وعن التدريبات والمسابقات الرسمية 6 أشهر كاملة.

كما تقرر إنزال اللاعبين الأربعة إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب، مع خصم 3 أشهر من رواتبهم. وجرى تغريم عدادي نحو 22 ألف دولار، وكل من ربيعي، وعلاتي، وبن ساحة، نحو 15 ألف دولار لكل واحد منهم، كتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت بصورة النادي وقيمه وسمعته جراء التصرف الصادر منهم.

وأكد مولودية الجزائر أنه يمكن لهؤلاء اللاعبين الطعن في العقوبات الصادرة بحقهم أمام اللجنة المختصة في غضون 8 أيام.