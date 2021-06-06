مدرب بريمن يخشى دوري «الثانية» الألماني!

هانوفر (د ب أ)

حذر ماركوس أنفانج المدرب الجديد لفريق فيردر بريمن، اليوم، من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود أمام فريقه للعودة لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الثانية في الموسم المنصرم.

وقال أنفانج في تقديمه لوسائل الإعلام رسمياً اليوم: الخطوة الأولى هي قبول أنك في الدرجة الثانية الآن. يتعين عليك أن تقاتل في طريقك للخروج من هذه الدرجة.

واستشهد أنفانج بفريق هامبورج، جار بريمن في شمال ألمانيا، الذي فشل خلال ثلاثة مواسم متتالية في العودة للدرجة الأولى بعد هبوطه. ويبدو أن صراع المنافسة في الدرجة الثانية سيكون ضارياً في الموسم المقبل، في ظل تواجد العديد من الفرق العريقة به مثل شالكه وهانوفر وفورتونا دوسلدورف ونورمبيرج بالإضافة لهامبورج وبريمن.

وتحدث أنفانج عن «دوري صعب للغاية. لكنه أيضاً تحد كبير أن تلعب دوراً جيداً في هذا الدوري».

ولم يخف أنفانج، الذي تولى تدريب دارمشتات في الدرجة الثانية، طموحاته الشخصية، وقال: لن أخفي حقيقة أن طموحاتي هي نفس طموحات فيردر بريمن، أود أن أقود أحد فرق الدرجة الأولى بالدوري الألماني.