ميدفيديف وتيستيباس إلى ربع نهائي رولان جاروس

باريس (د ب أ)

واصل الروسي أندريه ميدفيديف حملته الناجحة في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة.

وتغلب ميدفيديف، المصنف الثاني للبطولة، على التشيلي كريستيان جارين، بنتيجة 6-2 و6-1 و7-5 بالدور الرابع للمسابقة، في مباراة استغرقت ساعتين وأربع دقائق فقط.

وصعد اليوناني ستيفانوس تيستيباس للدور الثاني أيضاً، بعدما أطاح بمنافسه الإسباني بابلو كارينو بوستا بثلاثة مجموعات نظيفة. واحتاج تيستيباس، المصنف الخامس للبطولة، إلى ساعتين و7 دقائق للفوز على بوستا، المصنف الـ12 للمسابقة، بنتيجة 6-3 و6-2 و7-5.

