قبل مواجهة الفلبين.. قلق بين صفوف «التنين»!

علي معالي (الشارقة)

يعيش لاعبو المنتخب الصيني حالة من القلق قبل مباراة غدٍ «الاثنين» على استاد الشارقة في أول مواجهة للتنين خارج بلاده في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تم نقلها من الصين إلى الشارقة.

ولعل أكثر شيء جعل الجمهور الصيني في حالة قلق على منتخبه الفيديو الذي نشره المدرب الصربي الأسبق للمنتخب الصيني بورا ميلوتينوفيتش، والذي قاد التنين إلى نهائيات كأس العالم من قبل، حيث قال للمدرب الحالي «لي تي»: لا تفكر كثيرا في سوريا، والفلبين بلد خطير، وستكون مباراة صعبة للغاية غداً.

أما قائد المنتخب الصيني السابق لي ويفينج فقال: على اللاعبين الصينيين الاسترخاء قبل مباراتهم الحاسمة مع الفلبين اليوم الاثنين، والمنتخب لديه هدف واحد فقط وهو الفوز بجميع المباريات الثلاث، ويمكننا القيام بذلك وليس لدي شك في ذلك، والعقلية مهمة الآن، وأولئك الذين لديهم عقلية أفضل سيكون لديهم شكل أفضل.

وأضاف: إذا فشلت الصين في التأهل فهذا يعني أنه لا بد أن شيئًا ما حدث خطأ في كرة القدم الصينية.

والدليل الآخر على قلق التنين ما قاله المدرب الصيني تي لي: بالفعل نفتقد إلى غياب الجماهير التي عادت لنا في مباراة جوام الأخيرة التي حضرت بكثافة بعدد 30 ألف مشجع، وفي ظل هذه الظروف كل ما يمكننا فعله الآن هو أن نبقى متحدين، ونقاتل في طريقنا إلى الأمام.

وقال المدافع الصيني وانج شينجاو: نهدف إلى الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة بغض النظر عن المكان الذي تقام فيه، وبصفتنا لاعبين نحتاج ببساطة إلى التركيز على المباريات. يذكر أن الصين تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق ثماني نقاط عن المتصدرة سوريا، وخلفهما منتخب الفلبين بـ7 نقاط، ثم المالديف 6 نقاط، وفي المؤخرة منتخب جوام من دون رصيد.