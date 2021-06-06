«الآسيوي» يعتمد بدلاء أندية أستراليا المنسحبة من «الأبطال»

كوالالمبور (د ب أ)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القائمة النهاية للأندية المشاركة في دور المجموعات والدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الشرق وذلك في أعقاب انسحاب الأندية الأسترالية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دوري أبطال آسيا 2021.

وأكد الاتحاد القاري اليوم في بيان رسمي أن اللجنة الفرعية للتعامل مع جائحة كورونا في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2021، وافقت على إلغاء مباراة الدور التمهيدي الأول بين بريسبان روار وكايا إيلويلو الفلبيني، حيث تأهل الأخير للعب ضد شنغهاي الصيني في الدور التمهيدي الثاني.

كما قررت اللجنة الفرعية إلغاء مباراة الدور التمهيدي الثاني بين دايجو الكوري الجنوبي وتشيانجراي التايلاندي، بحيث يتأهل تشيانجراي للعب بالمجموعة الثامنة مكان سيدني، ويحصل دايجو على بطاقة التأهل المباشرة بالمجموعة التاسعة. وتم أيضاً إلغاء مباراة الدور التمهيدي الثاني بين ملبورن سيتي الأسترالي وسيريزو أوساكا الياباني، بحيث تأهل الفريق الياباني للعب بالمجموعة العاشرة إلى جانب قوانجتشو الصيني وكيتشي من هونج كونج وبورت التايلاندي.

وتقام مباريات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة في بانكوك وبوريرام في تايلاند، خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 11 يوليو المقبل، على أن تجري مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة في العاصمة الأوزبكية طشقند من 25 يونيو إلى 11 يوليو.

