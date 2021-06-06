بتوجيهات منصور بن زايد.. جمعية الخيول العربية تنظم ملتقى الملاك والمربين

أبوظبي (وام)

عقدت جمعية الإمارات للخيول العربية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.. الملتقى الأول لملاك ومربي الخيل العربية، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي الملتقى، في إطار الاهتمام بالملاك والمربين بالدولة لمناقشة متطلبات واستعدادات الموسم المقبل، في مبادرة تستهدف الاستماع للملاك والمربين ومشاركتهم في سماع آرائهم الخاصة بالبطولات، وخدمات التسجيل والتوثيق، والخدمات البيطرية، والخدمات الإلكترونية، والفعاليات والأنشطة.

ورحب محمد الحربي مدير عام الجمعية بالمشاركين، مؤكداً أن الملتقى الأول هدفه النقاش وتبادل الرأي حول مختلف الخدمات التي تقدمها الجمعية، حرصاً منها على الاستماع والتفاعل مع آراء ومقترحات الملاك والمربين باعتبارهم شركاء النجاح، بما يساعد في الارتقاء بتلك الخدمات وتطويرها.

وأوضح أنه برغم الإجراءات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لفيروس «كورونا»، إلا أن الجمعية نجحت في تنظيم معظم عروضها وفعالياتها، وأن هناك العديد من البرامج والخطط للجمعية سيتم تنفيذها خلال الموسم المقبل. وأعلن الحربي خلال المناقشات أن هناك تصوراً كاملاً تحت الاعتماد لإقامة دورة تدريبية لإعداد الحكام والعراض المواطنين الموسم المقبل ضمن خطة شاملة لتطوير الكوادر الوطنية في كل التخصصات بما فيها لجان الانضباط والحكام والعراض، وأن جدول وشروط الفعاليات في الموسم المقبل سوف يعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية قبل بدء الأنشطة بفترة كافية بما يتيح للملاك والعراض فرصة توزيع الخيل على البطولات.

وتضمنت النقاشات 5 محاور، حيث دار المحور الأول حول خدمات التسجيل والتوثيق الذي شمل آليات تسجيل الخيل العربية، وتسجيل الخيل العربية المستوردة، والخيل العربية المصدرة، وإضافة اسم سباق الخيل، وتسجيل مربط الخيل العربية، ونقل ملكية الخيل العربية، وتحديث بيانات المالك، وإصدار شهادات امتلاك الخيل العربية، وإصدار جواز بدل الفاقد، بالإضافة إلى الإبلاغ عن نفوق الخيل العربية، فيما تضمن المحور الثاني الذي تم تخصيصه لخدمات تسجيل المواليد فئتي الخيل العربية المولودة محلياً، ونقل جنين الخيل العربية. وتضمن المحور الثالث الخدمات البيطرية بكل تفاصيلها.

وتضمن المحور الرابع الخدمات الإلكترونية بما فيها الموقع الإلكتروني، وإنشاء مستخدم جديد، وفتح باب التسجيل بالبطولات. وتم تخصيص المحور الخامس للنقاش حول الفعاليات والأنشطة، بما فيها بطولات جمال الخيل العربية، والكوادر الوطنية من حكام وعراض مواطنين.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الملاك والمربين الذين أشادوا بمبادرة الجمعية في الالتقاء بهم والاستماع إليهم، وشددوا على تقديرهم البالغ لجهود الجمعية في توفير أفضل الممارسات وفي أعلى المعايير الدولية للخدمات المقدمة إليهم، وللنجاح الكبير الذي تحقق في الفعاليات والأنشطة في الموسم الماضي، وتفاؤلهم الكبير بتطوير مستقبل الخيل العربية ليس في الإمارات فحسب، ولكن في المنطقة بأسرها في ظل توافر خدمات رفيعة المستوى بجمعية الإمارات غير متوفرة في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي نهاية الاجتماع فتحت إدارة الجمعية الباب للتواصل معها لتقديم الملاحظات والمقترحات عبر استبيان تم تحديده لهم، يستقبل كل استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.