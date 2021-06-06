أصداء عالمية لسباق «اليوبيل اللؤلؤي» لكرنفال القفال

دبي (الاتحاد)

حصد سباق اليوبيل اللؤلؤي لحدث القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي أقيم الجمعة الماضية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام العالمية التي بثت مقاطع فيديو وصوراً من السباق الكبير، محتفيةً بالموروث الإماراتي الذي يعكس ماضي الآباء والأجداد الذي ارتبط بالبحر مصدر الرزق والخير الوفير.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة، استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- الذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، نجاحاً كبيراً بمشاركة 106 سفن أبحرت بأمان صباح يوم الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي نحو نقطة العبور الأولى في جزيرة القمر، ومن ثم إلى خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الجديد في شواطئ دبي (عين دبي) لمسافة تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

ونشرت الصحف العالمية صور السباق على مواقعها الرسمية والنسخ الورقية، من بينها تلي جراف البريطانية وموقع ستراتيس الأميركي كما تبودلت الصور في العديد من المواقع، لا سيما الصحف الإسبانية مثل موقع الصحيفة الرياضية الشهيرة (اس) وموقع البايس المدريدية وموقع افار الإيطالي على شبكة الإنترنت، إضافة إلى موقع صحيفة كلارين الأرجنتينية، وموقع صحيفة زي سيتيزيزين الجنوب أفريقية.

كما نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية صوراً من وكالة الصحافة الأوروبية (إيبيا)، واختارت الوكالة نشر صوره من سباق القفال 30 على الحساب الرسمي لها على شبكات التواصل الاجتماعي وحساب الوكالة العالمية على (إنستجرام)،

كما نشر موقع صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، وموقع مافيريك الأميركية أيضاً صورا للحدث، وحصل مقطع الفيديو الذي بثه وكالة الصحافة الفرنسية على اهتمام العديد من مؤسسات التلفزة العالمية، من بينها تلفزيون (يورو نيوز) تلفزيون وان وي كي فايناس ياهوو وياهوو سبورت وياهوو يو كي (بريطانيا) وام اس ان (أميركا) وجي أي (اليابان) وون تي في، ومواقع: بورسوراما وياهوو نيوز وتلفزيون 20 دقيقة واورانج اكتو (فرنسا) وي كي نيوز، وأيضاً عرب نيوز واي جي نيوز ياهوو.