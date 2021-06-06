3 مرشحين لرئاسة «أم الألعاب»

مراد المصري (دبي)

أعلنت لجنة الانتخابات قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد ألعاب القوى، ويتنافس في الرئاسة محمد عبدالله المر من نادي خورفكان، ومحمد بن حميدان الزعابي من نادي الجزيرة الحمراء، وخليفة سالم الشامسي النادي العربي.

وتضم القائمة 9 مرشحين للعضوية، يتم اختيار 6 منهم في الانتخابات، وهم: ناصر عاشور نادي الشارقة، إبراهيم السكار نادي مسافي، فيصل الخميري نادي مصفوت، عادل درويش نادي الوصل، سعد المهري شباب الأهلي، سعيد الماس نادي الإمارات، فهد عبدالله الرمس، على غزوان حتا، سهيل الكعبي مليحة وستكون أحلام حسن سالم من نادي الحمرية المرشح الوحيد لفئة المرأة، وراشد ناصر آل علي من نادي العربي المرشح الوحيد لفئة الشباب الجديدة لمن هم بين 21 - 35 عاماً.

جاء ذلك بحسب المستشار حسن المرزوقي عضو لجنة الانتخابات والمتحدث الرسمي، الذي أكد أن إعلان القائمة النهائية بعد التدقيق بتاريخ 16 يونيو، والانتخابات تقام بتاريخ 11 يوليو المقبل، و8 أندية فقط من أصل 21 لم تقدم مرشحين، وهي: النصر، الفجيرة، الظفرة، دبا الحصن، الذيد، فلج المعلا، البطائح والعين.

