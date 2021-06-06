خانكان: رباعية نسور قاسيون مؤشر إيجابي

علي معالي (دبي)

أكد المدرب السوري عماد خانكان أن النتيجة الكبيرة التي حققها منتخب بلاده في مباراته مع المالديف برباعية نظيفة، مؤشر إيجابي، ولكن لا يمكن الحكم على مستوى نسور قاسيون من خلالها، خاصة أن المنافس مستواه متواضع، وهناك فارق كبير في الإمكانات بين الفريقين.

قال خانكان: «لعب المنتخب السوري بطريقة 3/ 5/ 2، وكانت مثالية في أرض الملعب، وهو نهج جيد من المدرب نبيل معلول في هذا التوقيت، والفريق السوري لم يختبر في المباراة بشكل عام، وربما يستمر الحال أمام جوام يوم غدٍ الاثنين».

وأضاف: «اعتمد نسور قاسيون في الشوط الأول من المباراة الأولى على ملعب نادي الشارقة على الضغط العالي على الخصم في ملعبه ولم يسمح لهم ببناء الهجمات، وكان هناك تألق واضح من محمود المواس صاحب الأهداف الثلاثة من الرباعية التي فاز بها الفريق، وتحرك المواس جيداً، وسيكون للاعب محمد الحلاق مستقبل جيد أيضاً في مكانه بوسط الملعب».

وقال: «مباراة الغد أمام جوام هي فرصة مناسبة للمدرب لكي يتم تجربة عناصر جديدة، وإن كنت أرى أنه من المهم الحفاظ على اللعب بتشكيلة بها عنصر الثبات حتى يستطيع الاستفادة من هذه المباريات للمرحلة الأصعب المقبلة».