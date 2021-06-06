بداية ناجحة لنجمي يوينايتد والأرسنال مع تونس

تونس (الاتحاد)

دشن حنبعل المجبري وعمر الرقيق المحترفين في مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، مشاركتهما مع المنتخب التونسي، بالفوز على كونجو الديمقراطية خلال المباراة الودية التي أقيمت السبت على ستاد رادس.

وسجل هدف فوز نسور قرطاج نعيم سليتي لاعب الاتفاق السعودي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة، وجاءت مشاركة اللاعبين الجديدين في منتخب تونس إيجابية، حيث تاقلما بسرعة مع الأجواء، وقدما مؤشرات تؤكد قدرتهما النجاح في بقية المشوار.

وشهدت المباراة تعرض فرجاني ساسي للإصابة وتم استبداله عند الدقيقة 81، بينما شارك علي معلول في الشوط الثاني من المباراة، ويلتقي المنتخب التونسي الجمعة المقبل مع نظيره الجزائري وديا وبعدها بأربعة أيام يواجه منتخب مالي.