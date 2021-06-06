«مكلارين» يفقد «المُلهم السعودي»

برلين (د ب أ)

أعلنت شركة مكلارين اليوم، وفاة رجل الأعمال السعودي منصور عجّة في منزله في مدينة جنيف السويسرية. وتوفي منصور عجّة عن عمر ناهز 68 عاماً بعد أن ساهم منذ عام 1984 في استثمارات الشركة المنافسة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1.

وبدأ عجة في الاستحواذ على أسهم «مكلارين» منذ عام 1984 وعمل مع المدير السابق رون دينيس، حيث ساعد الفريق على الفوز بعدة ألقاب في بطولة العالم عن طريق أمثال نيكي لاودا والان بروست وايرتون سينا.

واستثمر عجة في أسهم مجموعة «تاج» العالمية الشهيرة والتي أمدت مكلارين بالمحركات، مما ساعد الفريق على التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة العالم بين عامي 1984 و1986، علماً بأن الفريق أحرز عشرة من أصل 12 لقباً له في بطولة العالم بعد قدوم عجة.

وقال زاك براون رئيس مجلس إدارة مكلارين في بيان اليوم: رحيل منصور عجة أحزن الجميع في فريق مكلارين. وأضاف: منصور محفور في قلب وروح هذا الفريق لحوالي 40 عاماً، وساهم بشكل جوهري في نجاحه، كان متسابقاً حقيقياً بكل معنى الكلمة.

وختم بالقول: الجميع في «مكلارين» يعرب عن حزنه العميق لكل عائلته.