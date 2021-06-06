رولان جاروس.. السلوفينية زيدانشيك تدخل التاريخ!

باريس (أ ف ب)

دخلت تامارا زيدانشيك اليوم التاريخ، بعدما باتت أول سلوفينية تصل إلى ربع نهائي إحدى بطولات «جراند سلام» الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا 7-6 (7-4) و6-1 في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس.

ولم يسبق لابنة الـ23 عاماً المصنفة 85 عالمياً أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في أي من البطولات الأربع الكبرى، لكنها حققت الإنجاز في رولان جاروس على أمل مواصلة مفاجآتها. وتلتقي زيدانشيك في ربع النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة عام 2019 والإسبانية باولا بادوسا.

وقالت السلوفينية التي بدأت مشوارها الحالي في رولان جاروس بمفاجأة، بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة وبطلة فلاشينج ميدوز، إن «بالنسبة لي، المفتاح كان أبداً الإيمان حقاً أن باستطاعتي الفوز على لاعبات النخبة، أن أؤمن بأني أفضل منهن وبأني أنتمي بينهن».

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات. وبعد انتهاء مشوار المصنفات الثلاث الأوليات؛ الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، تعززت إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويجاً مفاجئاً بلقب السيدات.