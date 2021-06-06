«سيزار الفرسان» يجدد ذكريات فلامينجو في البرازيل

منير رحومة (دبي)

جدد يوري سيزار لاعب شباب الأهلي ذكرياته مع فريقه السابق فلامينجو البرازيلي خلال قضاء إجازة الصيف، حيث زار ناديه بعد أول تجربة احترافية في مشواره الكروي.

والتقى سيزار البالغ من العمر 20 عاماً والذي يعد أحد أبرز مواهب فلامنجو، بزملائه السابقين، وحضر التدريبات، وذلك بعد أن انتقل خلال ميركاتو الشتاء إلى فرقة «الفرسان»، مقابل ستة ملايين دولار بعقد يمتد حتى 2026، وهي أغلى صفقة بالنسبة لنادي فلامينجو في الموسم الماضي.

ويحرص سيزار على مواصلة التدريبات والحفاظ على لياقته البدنية خلال الإجازة الصيفية، حتى يكون جاهزاً لانطلاقة التحضيرات للموسم المقبل، وينتزع مكانه ضمن تشكيلة الفريق الأول لشباب الأهلي.

يذكر أن سيزار توج بأربعة ألقاب في تجربته الأولى بدوري الخليج العربي، حيث فاز بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، إلى جانب كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وشارك مع «فرسان دبي» في أربع مباريات، بينما تألق مع فريق الرديف بمشاركته في 10 مباريات، وأحرز خمسة أهداف.

ومن المنتظر أن يكون سيزار أحد المهاجمين الذين سيعول عليهم مهدي علي في الموسم المقبل، خاصة بعد أن انسجم اللاعب مع الأجواء، وأظهر إمكانيات كبيرة، وشارك في المباريات الأخيرة للفريق الأول.