الرزوقي يستعرض استعدادات دبي لاستضافة مونديال الكاراتيه

دبي (وام)

استعرض اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مع ستيبان بريز رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للكاراتيه، آخر استعدادات الإمارات لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه في دبي خلال نوفمبر 2021 بالتزامن مع «إكسبو دبي».

جاء ذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية والمتابعة الدورية للتحضيرات للبطولة. حضر اللقاء راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الكاراتيه مدير البطولة، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بإقامة مونديال الكاراتيه للرجال والسيدات في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الدولي والإماراتي، حيث من المتوقع حضور أعداد كبيرة من أبطال وبطلات العالم للمشاركة في هذه البطولة ضمن وفود الدول المشاركة.

وتضمنت المناقشات استعراض الإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة بشأن جائحة كورونا، والتدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين.

وزار اللواء الرزوقي وستيبان بريز ممثل الاتحاد الدولي، يرافقهما الأمين العام والأمين العام المساعد، مجمع حمدان بن محمد الرياضي، الذي ستقام عليه منافسات البطولة، وتفقدوا المقر الرئيسي لإقامة رؤساء الاتحادات وكبار الزوار، واللجان العاملة، وفنادق إقامة اللاعبين والقاعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد على هامش بطولة العالم، والقاعات المخصصة لإقامة الدورات الدولية للحكام والمدربين واجتماعات اللجان الدولية.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الرزوقي عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير في دولة الإمارات، وقدم شكره للاتحاد الدولي للكاراتيه لثقته الكبيرة في قدرات دبي لاستضافة المونديال، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال استضافة 5 نسخ من بطولات الدوري العالمي «بريميرليج» التي أقيمت في دبي من عام 2016 وحتى عام 2020.