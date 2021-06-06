وديتان لـ «الأولمبي ب» أمام لبنان على «ذياب عوانة»

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف منتخبنا الوطني مواليد 2001 الأولمبي «ب»، نظيره اللبناني في تجربتين وديتين على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، يومي الخميس والاثنين المقبلين، تحت قيادة مدربه الإسباني فرانك أورتيجا، بجانب فيصل الطاهري مدرباً مساعداً، وزكريا أحمد مدرباً للحراس.

ويمثل منتخب 2001 «الشباب سابقاً» بعد خروجه من السباق الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020، نواة للمنتخب الأولمبي الذي سيمثل الإمارات في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024، والتي تُلعب تصفياتها في 2023، حيث يضم اللاعبين مواليد (2001،2002،2003).

واستقرت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، على إسناد مهمة قيادة منتخب الشباب «مواليد 2003 و2004»، إلى الجهاز الفني الحالي لمنتخب 2001 بقيادة الإسباني فرانك أورتيجا ومساعديه خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 يونيو الحالي وحتى 6 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويدشن «أبيض الشباب»، مشواره في كأس العرب بمواجهة جيبوتي 20 يونيو الحالي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، طاجيكتسان، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

ويخطط اتحاد الكرة منح الفرصة لمنتخب الشباب لخوض الودية الثانية أمام لبنان 14 يونيو بدلاً من المنتخب الأولمبي «ب»، لتكون بمثابة تجربة إعدادية قبل السفر إلى مصر لخوض نهائيات كأس العرب، ويضم «أبيض الشباب» بين صفوفه لاعبي منتخب الناشئين السابق «2004»، حيث كان الممثل الوحيد لمنتخبات المراحل السنية في البطولات القارية بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان في سبتمبر 2019.