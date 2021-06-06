الرميثي وغريب يتصدران «حواجز الصيف»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارسان محمد شافي الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وهشام غريب من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية في انطلاقة أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز (2021)، الذي ينظمه اتحاد الفروسية للمرة الأولى، ويتألف من خمس منافسات أسبوعية، وبطولة دولية من فئة النجمتين، تقام في الصالات المغطاة، مكيفة الهواء، في صالة سلطان بن زايد الكبرى بنادي تراث الإمارات بمنطقة الختم في أبوظبي، والصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

شهد منافسات الأسبوع الأول، وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وتميزت المنافسات بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، الذين أظهروا قوة في التنافس انعكست على نتائج المنافسات.

وتألق الفارس محمد شافي الرميثي في أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز، وأحرز ثنائية عقب فوزه بلقب أهم منافسات اللقاء بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز في شوط مفتوح المشاركة صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وأكمل الرميثي التمايز بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية في زمن بلغ (34.70) ثانية، ولم يكتف بالصدارة فعاد إلى منصة التتويج بعد إحرازه جائزة المركز الثاني بالفرس «سيباليا»، وأكمل معها التمايز في زمن بلغ (35.17) ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الشاب أسامة الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوجو» من نادي مندرة للفروسية، وأكمل التمايز في زمن بلغ (35.72) ثانية.

وبرزت جهود الفارس هشام غريب في المحافظة على مستوى خيوله خلال الفترة التي أعقبت الموسم، ونجح في إحراز ثنائية في منافسات الموسم الصيفي بالفرس «جسينا اس آر» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة الثانية بزمن بلغ (23.06) ثانية في ختام أشواط اللقاء الصيفي الأول وحاز جائزة المركز الثاني زميله بالنادي الفارس يوسف ساواس بالجواد «إلتون» بزمن بلغ (23.98) ثانية، وللفارس أرحمة سيف العواني والفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي للفروسية ذهبت جائزة المركز الثالث وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (24.47) ثانية.

وفي أولى المنافسات مفتوحة المشاركة، من جولة واحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، تنافس 18 فارساً وفارسة، ونجح 5 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، بفارق التوقيت، جاءت جائزة المركز الأول من نصيب الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية، وأنهى الجولة في زمن بلغ (60.16) ثانية، ومع الفرس «كارامبا» حقق الرميثي جائزة المركز الثالث بعد إكماله الجولة معها في زمن بلغ (63.98) ثانية، وكانت جائزة المركز الثاني من نصيب الفارس هشام غريب والجواد «إيلوي» وأنهى الجولة في (63.89) ثانية. والمنافسة الثانية مفتوحة المشاركة، من جولة واحدة أيضاً، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (115 120) سم، وشارك فيها 28 فارساً وفارسة، و11 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، وفيها قفز إلى المركز الأول الفارس هشام غريب بصحبة الفرس «جسينا اس آر» من نادي الشارقة للفروسية، وزميلته بالنادي الفارسة إليزافيتا مينينا أحرزت المركز الثاني بالجواد «إنوفاتير»، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس محمد بخيت القبيسي بالفرس «ماس كيو نادا 2» من نادي مندرة للفروسية.

وبمنافسة من جولة واحدة ضد الزمن على حواجز تراوح ارتفاعها بين (105 110) سم، انطلقت أولى منافسات موسم قفز الحواجز الصيفي على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات، وخصصت لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين، وبلغ عددهم 22 فارساً وفارسة، ونجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ.

وفاز بجائزة المركز الأول الفارس أحمد عبد الله بالجواد «كواترو اتش 3» من نادي الشارقة للفروسية، وحازت جائزة المركز الثاني الفارس أنور نجم بالفرس «سابرينا» من نادي أبوظبي للفروسية، ولحقت به في المركز الثالث زميلته بالنادي الفارسة حفصة الحبسي والجواد«فاميو».

والمنافسة الثانية خصصت لفئتي المبتدئين والخيول الصغيرة عمر (4، 5) سنوات، بذات المواصفات وعلى نفس الارتفاع، وشارك فيها 21 فارساً وفارسة من المبتدئين، وأكمل الجولة 5 فرسان دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول الفارس محمد حسن المساوي بالفرس «كيرسينا» من نادي مندرة للفروسية، وقفزت الفارسة حفصة الحبسي خطوت للأمام وأحرزت المركز الثاني مع الجواد «فاميو» من نادي أبوظبي للفروسية، ونالت الحبسي جائزة المركز الثالث أيضاً بالجواد «إكسكلوسيف شيك آند فلاي».