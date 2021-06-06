استقبال «ذهبي» لأبطال «عربية» مصر للرماية

دبي (الاتحاد)

وصل الفوج الأول من بعثة منتخبنا الوطني للرماية المشارك في منافسات البطولة العربية التي تقام حالياً بمصر، وحظي المنتخب باستقبال ذهبي بالورود، وكان في مقدمة المستقبلين سعيد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، ود. محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وعدد من المسؤولين.

وأشاد القاسمي بالإنجاز الذي حققه رماتنا حتى الآن، معرباً عن سعادته البالغة بما حققه نجوم المستقبل من إنجاز يتمثل في الحصول على ست ميداليات، منها 4 ذهبيات وميداليان فضيتان، متمنياً أن يوفق فريق التراب في إضافة إنجاز آخر.

وقال: «الإنجاز ليس بغريب على رماية الإمارات، وهو ثمرة خطة طموحة أعدها الاتحاد بهدف إعداد جيل جديد من الرماة للمستقبل ليعيد الإنجازات إلى عرين الاتحاد، ويكون بمثابة شرياناً لمنتخباتنا الوطنية في المستقبل القريب». من جانب آخر، يدخل رماة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» أجواء البطولة، حيث يخوض التريب الرسمي غداً وسط مشاركة ومنافسة قوية من رماة الكويت ومصر وقطر، وهم أبطال عالميون ومعظمهم مؤهل إلى أولمبياد طوكيو، وفي مقدمتهم الكويتيون عبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي وخالد المضف وناصر المقلد، والمصريون أحمد قمر وأحمد توحيد وعبد العزيز محيلبة.

وتقام المنافسات الرسمية الفردية أيام الثلاثاء والأربعاء، وتستكمل الخميس بجولتين إضافيتين لتحديد هوية الفرق التي ستتأهل إلى نهائي بطولة المنتخبات. ويمثلنا في هذه البطولة كل من: حمد بن مجرن، وسيف مانع الشامسي، ويحيى سهيل المهيري، وظاهر العرياني، وعبدالله محمد بوهليبة، إلى جانب راميتين من العنصر النسائي وهما فاطمة محمد وعائشة الياسي، وكان منتخب رماية التراب قد وصل القاهرة منذ يومين وانخرط في التدريب، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة طيبة.