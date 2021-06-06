إغراء «السيدة العجوز» حرم «الملكي» من أليجري

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل أن يوقع الإيطالي ماسيمليانو أليجري (53سنة) مؤخراً عقد تدريب فريقه السابق يوفينتوس، خلفاً لأندريا بيرلو الذي تمت إقالته، رفض أكثر من عرض من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وباريس سان جيرمان.

ووقع أليجري مع اليوفي عقداً مدته عامان، بعد أن كان أقيل من هذا المنصب قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام، بعد عشر بطولات مختلفة فاز بها مع السيدة العجوز.

ويقول جيوفاني جاليوني المدرب الإيطالي المخضرم (80 سنة) المدير الفني الأسبق لفريق أودينيزي، والذي يعتبر المرشد والمعلم لأليجري في عالم التدريب، إن أليجري رفض عرضين لتشيلسي في أقل من 15يوماً، وإن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا به أكثر من مرة، كما بذلت أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وباريس سان جيرمان عدة محاولات لاستقدامه، كانت كل هذه المحاولات خلال سنة واحدة، ولكن أليجري كان يرفض في كل مرة.

ويعترف جاليوني بأن أليجري لو لم يكن وقع مؤخراً لناديه السابق يوفينتوس، لكان الآن مدرباً لريال مدريد، رغم عدم اقتناعه الكامل بالتنظيم في هذا النادي الإسباني. وكان أليجري هو الخيار المثالي للريال، إلا أن يوفينتوس كان الأسرع في إغراء أليجري بالعودة، ما اضطر النادي الملكي إلى التعاقد مع إيطالي آخر، هو كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي.

واعتبر جاليوني أن توقيت أليجري للعودة لليوفينتوس كان مثالياً، لكي ينهض بالفريق من كبوته التي كلفته فقدان لقب الدوري الإيطالي «الكالشيو» الذي احتفظ به 9 مواسم متتالية، وكاد يكلفه أيضاً عدم اللعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» في الموسم القادم.

واعترف جاليوني بأن السيدة العجوز ارتكب خطأً فادحاً عندما أقال أليجري، كما اعترف بأنه لم يكن يحبذ عودته لليوفي في الموسم الماضي قبل مجيء بيرلو.