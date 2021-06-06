هافرتز: الآن عرفت ماهو «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن النجم الدولي الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي يركز حالياً مع منتخب بلاده استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» التي تنطلق الجمعة المقبل، فإنه مازال في حالة نشوة وفرح لتسجيله هدف فوز البلوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، لأنه الفوز الكبير الأول في تاريخه القصير كلاعب، والذي وصفه بأنه لا يصدق.

وقال هافرتز: كان هدفاً خاصاً جداً بالنسبة لي ولأسرتي وسيبقى في ذاكرتي، أنا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى الثقة والدعم، وهذا الهدف منحني ذلك.

ولم يتردد هافرتز في انتقاد نفسه بعد موسمه الأول مع تشيلسي، وقال: كنت أعرف أنه سيلزمني 6 أشهر أو سنة كاملة لكي أصل إلى مستواي.. نعم أخذت الكثير من الوقت للتأقلم والانسجام، ولكن في نهاية المطاف كانت سنة ممتازة، حصلنا فيها على الشامبيونزليج، ودخلنا المربع الذهبي للدوري الإنجليزي.

وعلق قائلاً: الآن فقط عرفت ماهو البريميرليج!. وأشار هافرتز إلى أن اللحظات السلبية لم يعد أحد ينظر إليها، وإنما ينظرون فقط إلى اللحظات الإيجابية وقال: أتمنى أن يكون أدائي في نهائي الشامبيونزليج حافزاً ودافعاً لي للتألق في اليورو. وتحدث هافرتز عن الفرنسي نجولو كانتي زميله في تشيلسي، وأشاد بما قدمه طوال الموسم وبوجه خاص في مباريات الشامبيونزليج،

وقال إنه يستحق الترشح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام. وأضاف قائلاً: كانتي لاعب كرة قدم رائع، سواء في انطلاقاته الهجومية أو في تمركزه الدفاعي وقدرته الفائقة على استخلاص الكرة من المنافس، وهو سريع وله رؤية ثاقبة داخل الملعب، وشخصية رائعة خارجه.

كما أشاد هافرتز بمواطنه الألماني أنطونيو روديجير زميله في تشيلسي، وقال عنه: لقد منحنا الاستقرار دفاعياً خلال الأشهر الماضية.. ومنذ وصول المدير الفني توماس توخيل، وهو يلعب على أعلى مستوى.. صمام أمان حقيقي، وعقلية فريدة، ومقاتل مثله في ذلك مثل كانتي.. وأي مدرب يتمناه في فريقه، واللعب ضده في التدريبات مشكلة لأنه قادر على شل حركتك تماماً.

