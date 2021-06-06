بادالو البرازيلية: قيمة ليما تصل إلى 20 ضعف بدايته

مراد المصري (دبي)

نشرت صحيفة بادالو البرازيلية تقريراً عن مواصلة تألق فابيو ليما لاعب الوصل ومنتخبنا الوطني هذا الموسم، خصوصاً بعدما ترك بصمته بهدفين مع «الأبيض» أمام ماليزيا في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأبرزت الصحيفة أن اللاعب الذي يطارد حلم المشاركة في المونديال، قطع خطوات كبيرة في مسيرته، حيث تضاعفت قيمته السوقية وتبلغ حالياً 20 ضعفاً، عندما كانت تقدر بنحو 150 ألف يورو في بداية مشواره، وتبلغ حالياً بنحو 3 ملايين يورو «نحو 13.41 مليون درهم إماراتي» على أقل تقدير.

واعتبرت الصحيفة أن ليما ما زال قادراً على التوهج أكثر، وهو الذي سجل 22 هدفاً هذا الموسم في دوري الخليج العربي، وأنه النجم الأول في صفوف «الإمبراطور».