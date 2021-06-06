«الهدف الذهبي» و«بانينكا» تتصدر ظواهر «أمم أوروبا»

مراد المصري (دبي)

مع تبقي 5 أيام فقط على انطلاق نهائيات أمم أوروبا «يورو 2020»، نستعيد ذاكرة هذا الحدث القاري للبطولة التي تحتل المركز الثاني على قائمة اهتمام الجماهير الكروية بعد كأس العالم من خلال 5 ظواهر تصدرت المشهد فيها وكتبت قصصاً خالدة.

تم تطبيق قاعدة الهدف الذهبي في الأشواط الإضافية لأول مرة في تاريخ كرة القدم من بوابة بطولة أمم أوروبا وتحديداً في نسخة عام 1996، ووقتها جاء هدف حسم اللقب لألمانيا عن طريقه بهدف سجله أوليفر بيرهوف في الدقيقة 95.

تكرر مشهد الهدف الذهبي ثلاث مرات في أمم أوروبا، والمفارقة أنه حصل مرتين بعد ذلك مع فرنسا في طريقها لحصد لقب نسخة عام 2000، عندما سجلت أمام البرتغال في نصف النهائي وأمام إيطاليا في النهائي.

خسارة المضيف في الافتتاح والختام وحصل ذلك في نسخة عام 2004، عندما التقت اليونان مع البرتغال في الافتتاح وتفوق «الإغريق» 2 - 1 ثم التقيا في النهائي وتفوقت اليونان بهدف دون مقابل. بادرت بطولة أمم أوروبا إلى إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بداية من نسخة عام 1984، وهي المباراة التي ما زالت مستمرة في بطولات قارية أخرى رغم غياب الاهتمام الجماهيري بها.

العملة المعدنية كانت حاضرة لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي نسخة 1968 بعد تعادل إيطاليا والاتحاد السوفيتي سلباً، ولم يكن هناك نظام الوقت الإضافي ولا ركلات الترجيح، ليجري الحكم قرعة بالعملة المعدنية، وسط ترقب 70 ألف متفرج في مدينة تورينو، ثم الإعلان عن صعود إيطاليا.

عرفت البطولة ولادة ركلة الجزاء الشهيرة المعروفة باسم اللاعب «بانينكا» الذي سجلها لصالح تشيكوسلوفاكيا أمام الحارس الألماني ماير في نهائي نسخة 1976، عندما رفع الكرة بتسديدة خفيفة وسط المرمى وسط دهشة كبيرة.