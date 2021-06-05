«آلام المحالب» تهدد دي ليخت

لاهاي (أ ف ب)

يسود القلق في أروقة المنتخب الهولندي قبل ستة أيام على انطلاق نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، بعد أن غادر قلب الدفاع ماتيس دي ليخت التمارين السبت في مدينة فارو البرتغالية بسبب آلام في المحالب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الهولندية "أيه أن بي".وغادر لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ 21 عامًا الحصة قبل نهايتها وهو يتألم ممسكًا بأعلى الفخذ على الجانب الأيسر. وقال المدرب فرانك دي بور عشية المباراة الدولية الودية الاستعدادية الأخيرة ضد جورجيا في إنشيدي الهولندية: ماتيس يشكو من آلام في الحالب منذ الجمعة. سيخضع لفحوصات طبية لتقييم مدى إصابته. وسيشكل غياب دي ليخت في حال انسحابه ضربة موجعة لمنتخب الطواحين الذي يعاني أصلا من غياب قائده قلب دفاع ليفربول الإنجليزي فيرجل فان دايك. ولا يزال دايلي بليند مدافع أياكس امستردام يتعافى من اصابة في الكاحل تعرض لها في مارس الماضي منعته من خوض أي مباراة منذ حينها. ويسبّب الخط الخلفي قلقًا لدي بور الذي استبعد حارسه الأول ياسبر سيليسن من التشكيلة للنهائيات القارية، بسبب عدم قدرته على المشاركة في الاستعدادات لإصابته بفيروس كورونا. ولم يقدّم الحارس الثاني تيم كرول أداءً لافتًا في التعادل الودي أمام اسكتلندا الأربعاء (2-2)، حيث قد يزج بالمخضرم مارتن ستيكلينبرج في بداية البطولة. وتخوض هولندا بطلة أوروبا عام 1988 مباراتها الأولى في 13 الشهر الحالي أمام أوكرانيا قبل أن تلاقي مقدونيا الشمالية والنمسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.