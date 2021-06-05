نادال يجتاز نوري ويتحفز لـ «سينر»





باريس (رويترز)

شق رفائيل نادال طريقه بسهولة نحو دور الـ16 لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزه 6-3 و6-3 و6-3 على البريطاني كاميرون نوري في الدور الثالث اليوم السبت، ليواصل سعيه نحو لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

ورفع نادال، الذي مدد رقمه القياسي في رولان جاروس إلى 13 لقباً العام الماضي، انتصاراته على الملاعب الرملية في البطولة الكبرى إلى 30 مجموعة متتالية. وأخر مرة خسر فيها اللاعب الإسباني مجموعة كانت أمام دومينيك تيم في نهائي عام 2019.

وعلى الرغم من كسر نوري المصنف 45 عالمياً إرسال نادال مرتين في المجموعة الثانية، إلا أن انتصار اللاعب الإسباني بمجموعات مباشرة مرة أخرى كانت النتيجة الأكثر ترجيحاً.

وأرسل نادال لحسم مباراة من جانب واحد تقريباً بعد أكثر من ساعتين ليحتفظ بنشاطه للجزء الأصعب من مسيرته في باريس. وأطلق نادال 35 ضربة ناجحة بينها ثلاث ضربات إرسال ساحقة، وكسر إرسال نوري ست مرات في المباراة ليتقدم بقوة نحو الدور الرابع، حيث يلتقي مع الإيطالي يانيك سينر المصنف 18 من أجل حجز مقعد في دور الثمانية.

وتغلب نادال على الإيطالي الشاب في ثلاث مجموعات العام الماضي، بعدما تجاوز المجموعة الأولى بصعوبة، وبعد الطريقة التي تغلب بها على نوري، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة ليتعامل باستهانة مع سينر.

وقال نادال عن سينر، الذي لم يتردد العام الماضي في الضغط على ضربات اللاعب الإسباني الأمامية التي تُعد أبرز أسلحته: ستكون مباراة صعبة، إنه شاب ويتطور أسبوعياً، وضرباته قوية، يتعين علي أن أكون متماسكاً وألعب بشراسة أيضاً، لأنه بغير ذلك ستكون المباراة صعبة للغاية، أحتاج أن أفرض عليه اللعب من مواقف صعبة، مع عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء.

واعترف نادال بأنه كان بإمكانه مواجهة قرعة أفضل. وقال: يانيك ليس أفضل مواجهة في الدور الرابع، بدون شك إنه منافس خطير، إنه شاب ولاعب رائع، يعرف كل منا الآخر جيداً، لذلك دعنا نرى ما سيحدث. والتقى اللاعبان للمرة الثانية عندما تغلب نادال على سينر 7-5 و6-4 عقب تبادل للضربات من الخلف في المجموعتين في بطولة روما للأساتذة هذا العام.

وقال نادال: يتعين علي الاستعداد جيداً لتقديم أداء جيد للغاية، حتى تسنح لي فرصة التأهل لدور الثمانية.