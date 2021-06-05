وفاق سطيف.. عائد من الإضراب!

الجزائر (د ب أ)

أعلن نادي وفاق سطيف متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات بعد مقاطعتهم لها في اليومين الماضيين.

ودخل لاعبو وفاق سطيف في إضراب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم العالقة منذ أشهر وكذا المكافآت المتأخرة. واعترف عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف في تصريح للموقع الرسمي للفريق بشرعية مطالب اللاعبين، مؤكداً أنه يتعين على المسؤولين البحث عن الحلول لتفادي الأزمة.

وكشف سرار، أن مسؤولي الفريق سيلتقون مع ممثلي اللاعبين مساء اليوم من أجل البحث عن أفضل طريقة لتسوية مشكلة المستحقات المالية، مرجحاً صرف المكافآت كمرحلة أولى.