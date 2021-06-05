البرازيلي جيرسون إلى مرسيليا



ريو دي جانيرو (أ ف ب)

ذكر موقع جلوبو سبورت البرازيلي السبت، أن لاعب وسط فلامنجو جيرسون وقّع عقدًا مدته خمس سنوات مع أولمبيك مرسيليا خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم، موضحًا أن التأكيد الرسمي لن يتم إلا في يوليو المقبل.

وأكد الموقع الإخباري الرياضي الرائد في البرازيل، أنه تم توقيع العقد في صربيا أمس الجمعة، حيث يخوض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع منتخب بلاده الأولمبي مباراة ودية السبت ضد الرأس الأخضر.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أيضًا أن الصفقة شبه منتهية، بعد مفاوضات شاقة استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف الموقع البرازيلي أنه يتعين على مرسيليا دفع 25 مليون يورو إلى فلامنجو، النادي الحالي لجيرسون والذي سيظل يلعب معه مباريات في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس قبل السفر إلى فرنسا "خلال النصف الأول من يوليو".

وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة عقب الفحص الطبي. وبرز جيرسون في صفوف فلومينينسي، منافس فلامنجو في ولاية ريو دي جانيرو، فانتقل مبكرًا إلى أوروبا وتحديدًا في سن الثامنة عشرة في عام 2015، ليلعب مع روما الإيطالي الذي تعاقد معه مقابل 16 مليون يورو. لم ينجح في فرض نفسه أبدًا في إيطاليا وانتهى به الأمر بالعودة إلى وطنه في عام 2019، بعد فترة غير مقنعة على سبيل الإعارة مع فيورنتينا.

فجّر موهبته مجددًا مع فلامينجو وأصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الفائزة بكأس ليبرتادوريس العام الماضي، والتي انتظرها مشجعو الفريق البرازيلي الأكثر شعبية منذ 38 عامًا. وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، فإن انتقاله إلى صفوف مرسيليا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي شاهده يلعب في البرازيل عندما درّب سانتوس، ثم أتليتكو مينيرو.