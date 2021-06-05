«أداير جودلفين» يهدي الإمارات لقب «الديربي» الإنجليزي

محمد حسن (دبي)

أهدى «أداير» لجودلفين، الإمارات لقب النسخة الـ241 من سباق «الديربي» الإنجليزي أحد أهم وأكبر السباقات في المملكة المتحدة، الذي أقيم اليوم بمضمار إبسوم البريطاني العريق.

ومنح «أداير» جودلفين اللقب الرفيع للمرة الثانية بعد إحراز رفيقه «مسار» اللقب في 2018، وعلى الرغم من أن الجواد لم يكن المرشح الأول بين ثلاثة خيول للفريق الأزرق، إلا أنه تمكن من انتزاع الفوز في السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر مسجلاً 2.36.85 دقيقة، كما حصل جودلفين أيضاً على المركز الثالث مع «هريكين لين».

ومنح «أداير» المدرب شارلي أبلبي الفوز الثاني باللقب، أما فارسه آدم كيربي فهذا أول فوز كلاسيكي له في السباقات البريطانية.

وكشف أبلبي أن قرار مشاركة «أداير» في «الديربي» صدر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقال: قلت لسموه أن سباق سانت ليجر قد يناسب هذا الجواد بشكل أفضل، لكن سموه أصر على مشاركته في «الديربي»، وها نحن في منصة التتويج بفضل رؤية القائد وقراراته، وكل الشكر للفريق بأكمله.

ويعتبر هذا الفوز التاسع للإمارات، بعد أن فازت خيول الدولة عبر كل من «نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عام 1989، و«إرهاب» المملوك أيضاً للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عام 1994، و«لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في نسخة عام 1995، و«شامت» لخليفة بن دسمال عام 1996، و«هاي رايز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم عام 1998، و«كريس كين» لسعيد سهيل عام 2003، و«نيو إبروتش» في عام 2008، و«مسار» لجودلفين في 2018.