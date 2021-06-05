جابر تعبر إلى ثمن نهائي رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

كسبت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميًا 11 شوطًا متتاليًا، لتعوّض تأخرها بمجموعة أمام البولندية ماجدا لينيت إلى فوز 3-6 و6-صفر و6-1 السبت، لتبلغ ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وهي المرة الثانية في 4 مشاركات تبلغ فيها جابر الدور ثمن النهائي للبطولة الفرنسية، بعد الأولى العام الماضي، عندما خرجت على يد الأميركية دانييل كولينز. وتأمل التونسية تكرار أقله إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الجراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، قدمت جابر أداءً هائلاً وفازت بأحد شوطًا متتاليًا، وأتيحت لها اربع فرص لكسر إرسال منافستها المصنفة 45 عالميًا وتفوز بالمجموعة الحاسمة 6-صفر أيضًا، إلا أنها لم تستفد من أي منها قبل أن تنهي المباراة عند إرسالها.

وهذه المرة الثانية التي تتفوق فيها جابر على لينيت في ثالث مواجهة بينهما، بعد الدور الـ32 في دورة تشارلستون الأميركية عام 2017، فيما حققت الأخيرة فوزها الوحيد على التونسية في الدور ربع النهائي من دورة باكو عام 2013.

وتنتظر جابر مباراة قوية في ثمن النهائي ضد إحدى الأميركيتين جينيفير برايدي الرابعة عشرة وصيفة أستراليا المفتوحة أو المراهقة المتألقة كوكو جوف الخامسة والعشرين.

وكانت لينيت عبرت إلى الدور الثالث مستفيدة من انسحاب الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا بسبب إصابة في أعلى الفخذ الأيسر.

وكانت جابر «26 عامًا» ثأرت في الدور الثاني من الأسترالية أسترا شارما، التي حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت عليها في نهائي دورة تشارلستون في 18 أبريل الماضي.

وقتها، خاضت جابر النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018، عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.