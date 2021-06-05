آخرهم فينالدوم.. نجوم غيروا «بوصلة الرحيل» في اللحظة الأخيرة

مراد المصري (دبي)

اقتحم باريس سان جيرمان الفرنسي، بصورة مفاجئة عملية انتقال الهولندي فينالدوم لاعب ليفربول السابق إلى برشلونة بعدما قدم عرضاً أكبر، ويبدو أنه في طريقه لخطف لاعب خط الوسط في مشهد تكرر سابقاً في صفقات نجوم تغيرت وجهتهم في اللحظة الأخيرة.

برشلونة يبدو أنه سيشرب من نفس الكأس التي تجرعها روما، عندما خطف النادي الإسباني منه البرازيلي مالكوم، رغم إعلان نادي العاصمة عن ضمه قبل أن يغير وجهته في اليوم التالي إلى كتالونيا.

النيجيري جون أوبي ميكيل تم تقديمه بقميص مانشستر يونايتد في 2005، قبل أن يعلن تشيلسي عن توصله لاتفاق مع وكيل اللاعب لضمه في صفقة تحولت إلى قضية بين الناديين في الجهات المسؤولة.

الصيف الماضي كان الجميع يترقب انضمام الإسباني دافيد سيلفا إلى لاتسيو الإيطالي كلاعب حر، بعد نهاية مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي، قبل أن يرفض اللاعب الرد على هاتف النادي ويعلن انضمامه بصورة مفاجئة إلى ريال سوسيداد الإسباني.

الإنجليزي بول جاسكوين طمأن أليكس فيرجسون أنه سينضم إلى مانشستر يونايتد في 1988، وطلب منه الذهاب والاستمتاع بإجازته ليتفاجأ المدرب الإسكتلندي بعد ذلك بانضمام اللاعب إلى صفوف توتنهام.

الفرنسي إيمانويل بوتي توصل لاتفاق للانضمام إلى توتنهام في عام 1997، حيث عقد اجتماعاً في مقر النادي وقام "السبيرز" بدفع أجرة سيارة الأجرة لعودته إلى الفندق لكن اللاعب أعلن بعد ذلك انضمامه إلى أرسنال.