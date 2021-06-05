بورتو يمدد عقد كونسيساو حتى 2024

لشبونة (أ ف ب)

أعلن نادي بورتو وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم السبت، تمديد عقد مدربه سيرجيو كونسيساو لمدة ثلاثة أعوام حتى يونيو 2024.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي إن العقد الجديد يعني المزيد من المسؤولية. وأضاف: لدي دائماً في تفكيري شيء أساسي هو نجاح بورتو على المستوى الاحترافي، موضحاً أنه ينتظر بفارغ الصبر "عودة الجماهير إلى الملاعب".

وأكد بورتو في بيان أن كونسيساو البالغ من العمر «46 عاماً» والذي يقود الإدارة الفنية لبورتو منذ عام 2017، قاده إلى الفوز بلقب الدوري مرتين وكأس البرتغال مرة واحدة بالإضافة إلى الكأس السوبر المحلية في مناسبتين. واكتفى بورتو بالمركز الثاني في الدوري هذا الموسم وخرج من نصف نهائي مسابقتي الكأس المحليتين، فضلاً عن بلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرج بورتو على يد تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب لاحقاً على حساب مواطنه مانشستر سيتي، بعدما أقصى يوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي، حيث أكد رئيس النادي جورج بينتو دا كوستا أن الأداء الذي قدمه الفريق في المسابقة القارية، وتحديداً أمام اليوفي وتشيلسي كان السبب وراء تمديد التعاقد، حيث أظهر فكر المدير الفني في التعامل مع البطولات الكبرى.

وسبق لكونسيساو الإشراف على تدريب أندية برتغالية عدة أبرزها سبورتينج براغا وفيتوريا جيمارايش إلى جانب نانت الفرنسي.

وقال رئيس النادي جورج بينتو دا كوستا إن قرار تمديد العقد كان سهلاً جداً، مضيفًا أن راتب كونسيساو "لن يزيد بمقدار يورو واحد لاعتبارات مالية".