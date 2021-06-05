«رباعي المانشافت» يفلت من «الحجر»

فيينا (د ب أ)

أعلن مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف، في المعسكر التدريبي للمنتخب في النمسا اليوم السبت، عن السماح لرباعي المنتخب المحترف في انجلترا بالقدوم إلى ألمانيا دون إلزامهم بالدخول في حجر.

وأوضح بيرهوف أن ثلاثي فريق تشيلسي وهم كاي هافيرتز وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر، بالإضافة إلى إيلكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي، سيتم السماح لهم بالقدوم مع الـ22 لاعباً الآخرين من معسكر «المانشافت» في النمسا إلى ألمانيا غداً الأحد بدون إلزامهم بالبقاء في حجر صحي.

بذلك يستطيع المدير الفني للمنتخب يوأخيم لوف وضع اللاعبين الأربعة في حساباته لآخر مباراة تجريبية سيخوضها المنتخب الألماني أمام لاتفيا المزمع إقامتها في دوسلدورف بعد غد الاثنين استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وبرر بيرهوف إعفاء اللاعبين الأربعة من الحجر الإلزامي بأنهم كانوا قد بقوا في انجلترا "لأقل من 24 ساعة" في أعقاب عودتهم من نهائي بطولة دوي أبطال أوروبا في البرتغال قبل أسبوع، مشيراً إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمكنه الاستفادة من هذه الفقرة في التعليمات الخاصة بالسفر.

يذكر أن الحكومة الألمانية تدرج المملكة المتحدة على قائمة مناطق طفرات فيروس كورونا وتلزم القادمين من هذه المناطق إلى ألمانيا بالدخول في حجر لمدة 14 يوماً.