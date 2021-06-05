للمرة الثانية على التوالي.. لوكلير يسجل هذا الإنجاز

باكو ( رويترز)

سيكون شارل لوكلير سائق فريق فيراري القادم من موناكو، أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات غداً الأحد، بعد تفوقه على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية التي شهدت بعض الحوادث وتوقفت أكثر من مرة في حلبة باكو اليوم السبت.

وتوقفت التجارب التأهيلية للسباق أربع مرات بسبب حوادث، قبل أن ينجح لوكلير في الحصول على مركز أول المنطلقين للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاحه في ذلك في سباق موناكو، حيث حصل على مركز الانطلاق الأول بعد تعرضه لحادث.

وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب لوكلير سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، بعدما احتل المركز الثاني في التجارب.

وسينطلق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول من المركز الثالث.