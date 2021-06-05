كوريا الجنوبية ولبنان يقتربان من «الحاسم» بالتصفيات المشتركة

بيروت (أ ف ب)

حصد منتخب لبنان ثلاث نقاط مهمة، عندما تغلب على نظيره السريلانكي 3-2 السبت على ملعب مدينة جويانج الكورية الجنوبية، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، في حين اكتسحت كوريا الجنوبية تركمانستان بخماسية نظيفة على الملعب عينه.

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف أمام لبنان، وتأتي تركمانستان ثالثة بست نقاط وسريلانكا رابعة بلا رصيد. ويتأهل متصدر كل من المجموعات الآسيوية الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، مع ضمان التأهل أيضاً مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

وارتفعت حظوظ المنتخب اللبناني اثر انسحاب كوريا الشمالية وشطب نتائجها.

وخاض منتخب «رجال الأرز» اللقاء منقوصاً من قائده وهدافه حسن معتوق والمهاجم حسن شعيتو «موني»، بسبب إصابة تعرضا لها خلال مباريات فريقهما الأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي، وسيغيبان بالتالي حتى نهاية الدور الحالي من التصفيات.

كما اضطر المدرب جمال طه إلى اللعب من دون صانع الألعاب باسل جرادي، المنتقل من هايدوك سبليت الكرواتي إلى أبولون القبرصي، بسبب خضوعه إلى حجر صحي لمخالطته شخصاً مصاب بفيروس كورونا. وعلى عكس المجريات، استغل أحمد وسيم رازيك خطأ في التغطية من المدافع اللبناني جوان الأومري، لينفرد ويفتتح التسجيل في شباك الحارس مهدي خليل (9).

وبعد دقيقة واحدة، صحح مدافع طوكيو الياباني الخطأ، وأدرك التعادل برأسه اثر عرضية من محمد حيدر (11). وحاصر اللبنانيون منطقة المنتخب السريلانكي بالكامل، وتمكن محمد قدوح من ترجمة السيطرة إلى تقدم برأسه اثر عرضية من حسين زين (17).

وأهدر اللبنانيون كماً من الفرص عبر جورج ملكي ونادر مطر وربيع عطايا، وتمكن الأومري من تسجيله هدفه الشخصي الثاني من تسديدة «مقصية خلفية» مميزة، اثر ركلة ركنية رفعها محمد حيدر (44). وتابع المنتخب اللبناني ضغطه في الشوط الثاني، واحتسب الحكم الأردني أحمد يعقوب إبراهيم ركلة جزاء للمنتخب السريلانكي شكك اللبنانيون في صحتها، قلص منها رازيك النتيجة (62).

وتلقى مهاجم لبنان هلال الحلوة إنذاراً سيبعده عن المباراة المقبلة ضد تركمانستان الأربعاء المقبل، وهو الهدف الذي منح لاعبي «الأفيال الذهبية» المعنويات وبدوا أفضل من اللبنانيين، الذين تراجع أداؤهم برغم استحواذهم على الكرة وذلك لتجنب أي إصابات، نظراً لخشونة اللاعبين السريلانكيين الذين هددوا مرمى مهدي خليل في أكثر من مناسبة.

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف «محاربي التايجوك» لاعب بوردو الفرنسي أوي-جو هوانج (9 و72) ولاعب السد القطري تاي هي نام (45) ويونج جيون كيم (56) ولاعب فرايبورج الألماني هون كوون تشانج (62). ويحتاج منتخب لبنان إلى التعادل في مباراته ضد تركمانستان ليضمن وصافة المجموعة، وقد يكون هذا الأمر كافياً لنيل مقعد في الدور الختامي المؤهل إلى مونديال 2022.