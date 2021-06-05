ديوكوفيتش يغازل الـ19 بإنجاز الـ12

باريس (رويترز)

حجز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً مكانه في الأسبوع الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما سحق الليتواني ريكارداس برانكيس بنتيجة 6-1 و6-4 و6-1 في الدور الثالث اليوم السبت.

ودخل اللاعب الصربي البالغ عمره «34 عاماً» المباراة بعد انتصاره في جميع المواجهات الثلاث السابقة على برانكيس، الذي لم يفز بأي مجموعة أمام ديوكوفيتش من قبل، وقدم أداءً حاسماً ليواصل مشواره نحو لقبه 19 في البطولات الأربع الكبرى.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه 6 مرات في المباراة ولم يتعرض لأي فرصة لخسارة إرساله، ليتأهل للدور الرابع على ملاعب رولان جاروس للعام 12 على التوالي.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الفائز باللقب في 2016 والذي سدد 30 ضربة ناجحة مقابل 18 خطأً سهلاً، أي مجموعة في ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن وسيواجه الشاب لورينتسو موسيتي الذي تغلبه على مواطنه الإيطالي ماركو تشيكيناتو بنتيجة 3-6 و6-4 و6-3 و3-6 و6-3.

وقلبت صوفيا كينين المصنفة الرابعة تأخرها إلى فوز، لتحجز مكانها في دور الستة عشر ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد انتصارها على مواطنتها الأميركية جيسيكا بيجولا 4-6 و6-1 و6-4 اليوم السبت.

وبدأت كينين، وصيفة إيجا شيانتيك بطلة العام الماضي، المباراة بقوة وتقدمت 3-صفر قبل أن تتعثر بعد ارتكاب العديد من الأخطاء السهلة لتدرك بيجولا التعادل 4-4. وأظهرت بيجولا، الفائزة بلقب واحد في بطولات المحترفات في 2019، شجاعة كبيرة وكسرت إرسال منافستها للمرة الثالثة لتتقدم 5-4 قبل أن تحسم المجموعة الأولى في الشوط التالي.

لكن كينين انتفضت وخسرت شوطاً واحداً في المجموعة الثانية بعدما تلاعبت ببيجولا بفضل ضرباتها المتقنة. وحملت بطلة أستراليا المفتوحة 2020 الزخم إلى المجموعة الأخيرة، وكسرت إرسال بيجولا مرتين في أول ثلاثة أشواط قبل أن تنتزع مكانها في الأسبوع الثاني للبطولة.