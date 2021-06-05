صدارة إماراتية في ختام «الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بمنافسات يومها الثاني على أرض صالة راشد بن حمدان في نادي النصر في دبي مع تتويج أبطال فئات الحزام البنفسجي والبني والأسود للسيدات والرجال.

ونظّم اتحاد الجو جيتسو البطولة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ومجلس دبي الرياضي، حيث استقطبت المنافسات على مدى يوميها منافساتٍ واسعة من ألمع نجوم اللعبة.وشهدت منافسات اليوم الثاني حضور عدد من أعضاء اتحاد الإمارات للجو جيتسو ومجلس دبي الرياضي وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وراشد حمد رئيس تنفيذي الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي للألعاب الرياضية في نادي النصر، ومنصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية ومشرف اللعبة.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني تمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد المرتبة الأولى برصيد 60900 نقطة، لتحل أكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 ثانياً برصيد 49900 نقطة، ولتكون المرتبة الثالثة من نصيب «كوماندو جروب» برصيد 29100 نقطة.

وفي تصنيفات الدول، تمكّن أبطال وبطلات الإمارات من حصد حصة الأسد برصيد 98400 نقطة و95 ميدالية ملونة، ليحل نجوم البرازيل في مرتبة الوصيف برصيد 61100 نقطة و65 ميدالية ملونة، وتكون المرتبة الثالثة لصالح لاعبي روسيا برصيد 20800 نقطة و21 ميدالية ملونة.

وفي تعليقه على البطولة، قال عبدالمنعم الهاشمي: شهدنا على مدى يومي البطولة نزالات حماسية بين أبطال وبطلات الجو جيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم من مختلف القارات، والذين دخلوا بساط النزال وقدموا مستويات أداء لا تقل عن تلك التي اعتدنا عليها منهم في البطولات العالمية، وهذا الأداء المتميّز ليس بالجديد على أبطال الإمارات، سواء من لاعبينا الإماراتيين أو اللاعبين العالميين الذين باتت الإمارات وطنهم الثاني لما لمسوا فيها من دعمٍ كبير لرياضة الجو جيتسو.

وأضاف: تتمحور رسالتنا في اتحاد الجو جيتسو حول نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات القادرين على حصد الألقاب في مختلف المنصات، لترسيخ حضورها في مجتمعنا وتعزيز الهوية الوطنية. وفي إطار سعينا هذا، تواصل مختلف الأندية تقديم الدعم للعبة ولاعبيها، حيث يؤكد حسن الاستضافة الذي لمسناه على مدى يومي البطولة في نادي النصر بدبي على الحرص الكبير الذي تبديه إدارة النادي لدعم وتعزيز حضور اللعبة.

وقال: نتوجه لإدارة النادي ومجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية بجزيل الشكر لما قدموه ويقدمونه لخدمة برامج الاتحاد، خاصةً وأن أنديتنا الوطنية باتت تمثّل خزاناً غنياً ترفد صفوف المنتخب الوطني بألمع المواهب، وتقدّم في ذات الوقت منصة الانطلاق المثالية للاعبين المحليين لخوض غمار هذه اللعبة وتبني قيمها والانطلاق نحو العالمية.

واختتم الهاشمي حديثه بالتوجّه بالشكر للشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، مؤكداً أن العلاقة المثمرة بين الاتحاد وشركاءه تتجاوز المفهوم التقليدي للدعم المادي، خاصةً بالنظر لوقوفهم مع الاتحاد في مختلف مراحل رحلته الناجحة. ويتجّلى هذا الدعم بحضور الرعاة الدائم على أرض الصالات الرياضية ومتابعتهم الحثيثة لأنشطة ومبادرات الاتحاد، ليساهموا بذلك في تقديم الدعم المعنوي، من خلال تعزيز ثقتنا بمدى تبني مختلف القطاعات في الدولة لرياضة الجو جيتسو.