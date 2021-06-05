دي ليخت يغيب عن «ختامية هولندا»

هانوفر(د ب أ)

قال فرانك دي بوير المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، إن المدافع ماتياس دي ليخت لن يشارك في المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام جورجيا غداً الأحد قبل خوض بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وقال دي بوير اليوم السبت إن الإجراء المتعلق بمشاكل الفخذ هو إجراء احترازي، وأنه من المتوقع أن يكون دي ليخت جاهزا للمشاركة في أول مباراة باليورو أمام أوكرانيا يوم 13 يونيو الجاري.

وسيلتقي أيضاً المنتخب الهولندي مع منتخبي مقدونيا الشمالية والنمسا في مجموعته باليورو، ويلعب المنتخب الهولندي مبارياته الثلاثة في دور المجموعات في أمستردام.

وأنهى المنتخب الهولندي معسكره التدريبي الذي استمر لأسبوع في البرتغال اليوم السبت، وسيواجه منتخب جورجيا في مدينة أنشيدة الهولندية.

وتعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الاسكتلندي 2/2 في مباراته الودية الأولى خلال المعسكر، وهي النتيجة التي أثارت التساؤلات بشأن طريقة 3 - 5 - 2 التي يعتمد عليها دي بوير، ولكن المدرب أكد أنه مقتنع بحاجة فريقه للعب بهذه الطريقة.