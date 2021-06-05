«المصنفة 5» تسقط من الدور الثالث!

باريس (أ ف ب)

خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتها السبت أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6-3 و6-2.

وبتأهلها إلى الدور الرابع للسنة الثانية توالياً، تواجه كرايتشيكوفا الأميركية سلون ستيفنز الفائزة على التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 18 بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-3 و7-5.

ويتواصل إقصاء المصنفات هذه السنة، وصمدت حتى الآن ثلاث منهن في مسابقة الفردي. وتراجعت المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً ستيفنز «28 عاماً»، التي سبق لها الصعود لنهائي فرنسا المفتوحة في 2018، إلى المركز 59 عالمياً حالياً، لكنها بفضل خبرتها وتماسكها نجحت في التغلب على موخوفا التي تصغرها بأربعة أعوام.

وواجهت موخوفا التي صعدت سابقاً لقبل نهائي أستراليا المفتوحة، بعض المشكلات في المراحل الأولى من المباراة التي أقيمت في ملعب سيمون ماتيو، وتعرضت لكسر الإرسال في الشوط الرابع لتحسم اللاعبة الأميركية المجموعة الأولى لصالحها.

وكانت ستيفنز فازت بلقب أميركا المفتوحة في 2017. وبعد تبادل اللاعبتين كسر الإرسال مرتين في المجموعة الثانية، تمكنت ستيفنز من كسر إرسال منافستها للمرة الثالثة لتحسم النتيجة وتضرب موعداً في دور 16 مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

ولدى الرجال، بلغ الأرجنتيني دييجو شفارتسمان، المصنف عاشراً عالمياً، الدور ثمن النهائي دون خسارة أية مجموعة، بعد فوزه السبت على الألماني فيليب كولشرايبر 6-4 و6-2 و6-1.

وحسم شفارتسمان المباراة أمام المصنف 132 عالمياً، الذي عانى لناحية اللياقة البدنية، في ساعتين ودقيقتين. ويلتقي شفارتسمان الذي بلغ نصف نهائي النسخة الأخيرة، الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس «مصنف 97 و18 عاماً» أو المخضرم الألماني يان-لينارد شتروف «مصنف 42 و31 عاماً» من أجل مقعد في ربع النهائي.

قال الأرجنتيني: سعيد لعودتي وتقديم أفضل مستوياتي، حققت أفضل مشاركة هنا العام الماضي، ولم تكن الجماهير حاضرة تقريباً.

تابع: كنت مستعداً لخوض مباراة طويلة، لذا كنت سعيداً بإحراز المجموعة الأولى، وبعد ذلك لعبت أفضل.

أردف: أن تلعب الساعة الحادية عشرة وتفوز بسرعة هو أمر جيد، لأني سأحصل على فرصة التنزه قليلا في باريس.

وكان شفارتسمان قد حرج من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، وأحرز لقب دورة بوينوس أيرس 250 في مارس.