بعد 100 يوم.. هندرسون يسجل أول عودة

لندن (د ب أ)

انتظم جوردان هندرسون في تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قبل مواجهة منتخب رومانيا غداً الأحد في آخر مبارياته الودية قبل المشاركة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المنتخب الإنجليزي استهل مبارياته الودية استعداداً لليورو بالفوز على النمسا بهدف نظيف يوم الأربعاء الماضي.

وكان من المقرر أن تكون تلك المباراة الودية هي الأولى لهندرسون، لاعب ليفربول، سواء لفريقه أو لمنتخب بلاده منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في فبراير الماضي، وتحديداً قبل نحو 100 يوم، لكنه غاب عنها بسبب شعوره بعدم الراحة صباح يوم المباراة.

ولكن هندرسون «30 عاماً» تدرب مع الفريق اليوم السبت قبل مواجهة المنتخب الروماني، ويترقب ساوثجيت المدير الفني للفريق موقف اللاعب مع الثلاثي المصاب، لحسم الأمر قبل انطلاق بطولة يورو 2020.

ولم يتدرب هاري كين، وبوكايو ساكا، رجل المباراة الماضية، مع مجموعة اللاعبين، وذكر الاتحاد الإنجليزي أن الثنائي ينفذان برنامجاً تأهيلياً خاصاً بشأن الأحمال.

وكان هاري ماجواير يقوم بنفس الأمر اليوم، وانضم قائد مانشستر يونايتد للمنتخب الإنجليزي يوم الخميس ويتعافى حالياً من إصابة في أربطة الكاحل التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع أستون فيلا قبل شهر.