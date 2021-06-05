كولون.. اللقب الأول في 116 عاماً

بوينس أيرس (رويترز)

فاز كولون 3-صفر على ريسينج في نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ليحرز اللقب المحلي الأول طوال مسيرته الممتدة على مدار 116 عاماً.

واحتل كولون المنتمي إلى مدينة سانتا في المركز الثاني بين فرق دوري الدرجة الأولى المحلي في 1997، وخسر في نهائي كأس كوبا سودامريكانا المعادل للدوري الأوروبي في 2019، لكنه توج بأول لقب كبير في مسيرته الليلة الماضية.

وأقيمت بطولة كأس رابطة الدوري بدلاً من بطولة الدوري التقليدية في البلاد، والتي توقفت لأكثر من ستة أشهر في العام الماضي بسبب كورونا.

وقال المهاجم المخضرم لويس ميجيل رودريجيز: أنا في غاية السعادة ولا أجد الكلمات لوصف ما حققه النادي، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالإنجاز بعد انتظار دام 116 عاماً.

وجاءت جميع أهداف الفريق الفائز في الشوط الثاني للمباراة وحملت توقيع رودريجو أليندرو وكريستيان برناردي وأليكسيس كاسترو.