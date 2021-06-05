حلم اللقب الرابع يتبخر يا فافرينكا

باريس (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لمحترفي التنس، إن اللاعب السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا، انسحب من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في القدم، غاب بسببها أيضاً عن بطولة فرنسا المفتوحة الجارية حالياً في ملاعب رولان جاروس.وخضع فافرينكا «36 عاماً» الذي حصل على ثلاثة ألقاب كبرى لعملية جراحية في القدم اليسرى في وقت سابق من العام الجاري.

ولم يشارك فافرينكا في أي بطولة منذ هزيمته في الدور الأول في بطولة قطر المفتوحة في مارس الماضي أمام لويد هاريس. وسبق لفافرينكا المصنف الثالث عالمياً سابقاً المشاركة في بطولة ويمبلدون 15 مرة، ووصل لدور الثمانية في عامي 2014 و2015.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في ملاعب نادي عموم انجلترا العشبية الخضراء في 23 يونيو الجاري. وتوج اللاعب السويسري صاحب الخبرة الكبيرة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في 2014، قبل أن يحرز لقبي فرنسا المفتوحة في 2015 وأميركا المفتوحة في 2016.

وحالياً يخضع فافرينكا المصنف 24 عالمياً لإعادة تأهيل في مقره في موناكو. وفي الشهر الماضي قال متحدث باسم فافرينكا لرويترز، إن اللاعب يأمل أن يعود للملاعب قبل موسم الملاعب العشبية.