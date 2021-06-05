بعد نجاح «القفال».. رسالة شكر إلى حمدان بن محمد

دبي (الاتحاد)

رفعت اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رعاية ودعم سباق «اليوبيل اللؤلؤي»، الذي حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات.

وعبر أهل البحر من الملاك والنواخذة والبحارة عن امتنانهم العميق لتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

كما حرصت اللجنة المنظمة على توجيه الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، الذي تابع الحدث الكبير، وقام بتتويج طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي بطلاً للنسخة الثلاثين، إضافة إلى أطقم السفن الشقي 96 (الثاني) والتبر 55 (الثالث) وزيوريخ 120 (الرابع) وزلزال 25 (الخامس).