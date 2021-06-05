عبد الله رمضان: لاعبو «الأبيض» عازمون على مواصلة الانتصارات

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله رمضان لاعب خط وسط منتخبنا الوطني أن الفوز الكبير على ماليزيا أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين، خاصة أنه رفع المنتخب إلى المركز الثاني، وأنه وكل زملائه عازمون على مواصلة مسيرة الانتصارات من خلال تقديم أفضل مستوى، ولا سيما أن أول مباراة دائماً في التصفيات المجمعة تكون مهمة، وتوفر الحافز والدافع للفريق من أجل الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية، والوصول إلى الهدف المنشود.

وعن إشادة وسائل الإعلام بأدائه في مباراة ماليزيا وصناعته لهدفين في المباراة، يقول عبد الله: أقوم بدوري كلاعب، وأؤدي ما يطلبه مني المدرب، ولاعب الوسط عليه واجبان أحدهما دفاعي، والثاني هجومي، وهي نفس الأدوار التي أقوم بها في نادي الجزيرة، وأشعر بالفخر للتواجد ضمن نخبة اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني، وأعتبر وكل زملائي أن المشاركة مع منتخبنا في المباريات الرسمية مهمة وطنية لا بد أن نبذل فيها كل الجهد من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق النتائج الطيبة.