«الأبيض» يدخل «الأجواء التايلاندية»

دبي (الاتحاد)

عاد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى التدريبات بعد حصة استشفائية شارك فيها اللاعبون أمس عقب مباراة ماليزيا، التي حقق فيها الأبيض فوزاً كبيراً برباعية نظيفة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، التي تضم الإمارات وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

وسريعاً طوى اللاعبون أوراق مباراة ماليزيا، ودخلوا سريعاً مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، في أجواء لقاء تايلاند المهم بعد غد الاثنين على استاد زعبيل بنادي الوصل، بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن صدارة المجموعة والتأهل مباشرة دون حسابات إلى المرحلة الثانية الحاسمة من التصفيات.

ويحتل منتخبنا المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع تايلاند وماليزيا ولكل منهما 9 نقاط، بينما يتفوق «الأبيض» عليهم بفارق الأهداف، وعلى ضوء ذلك، فإن مباراة «الأبيض» أمام تايلاند ستكون في غاية الأهمية على ضوء تشابه الظروف ووحدة الهدف.

وقام الجهاز الفني للمنتخب بعقد جلسة اعتيادية لتحليل أداء المنتخب أمام ماليزيا لدراسة الإيجابيات والسلبيات، وتحليل الأداء من أجل مواصلة النجاح، وعلاج بعض سلبيات إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول.

كما اطلع الجهاز الفني على مباراة تايلاند وإندونيسيا في التصفيات بنفس المجموعة التي أقيمت أمس الأول، وانتهت بتعادل الطرفين بهدفين لكل منهما، لمعرفة مفاتيح لعب وعناصر قوة وضعف الفريق التايلاندي.

من جانب آخر، أكد محمد عبيد حماد المشرف العام على المنتخب، أن اللاعبين بحالة بدنية وفنية جيدة، وأن التركيز في أعلى مستوياته، كما أن الحالة المعنوية عالية لدى الجميع، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي مباراة تايلاند، والسعي للفوز فيها وانتزاع النقاط الثلاث من أجل مواصلة الزحف بثبات نحو صدارة المجموعة السابعة.

وقال حماد: تسود حالة من التفاؤل الكبير في أجواء المنتخب، ويقترن هذا التفاؤل ببعض الحذر المطلوب، لأن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة والمنافسة، ولابد أن نمنحه ما يستحق من احترام حتى نحقق هدفنا من اللقاء، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا، الذين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق طموحاتهم الذاتية وطموحات جمهورهم.

وقال: نحن سعداء بحالة التجانس والتناغم في الفريق حالياً، والتي انعكست على الأداء في معظم فترات مباراة ماليزيا، وقادتنا في النهاية إلى تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، ونشكر الجماهير التي حرصت على الحضور في المدرجات والقيام بدورها في دعم «الأبيض»، ونتوقع أن تزداد كثافة الحضور في مباراة الاثنين مع تايلاند، كما أتوقع أن تكون مباراة سريعة وقوية ومثيرة لأنها بين فريقين يتميزان بالسرعة ويلعبان من أجل الفوز.

وحرص محمد عبيد حماد على الإشادة بدور الكادر الطبي مع المنتخب الوطني، ومساهمته في توفير أفضل بيئة للاعبين والجهاز الفني، وفي عملية الاستشفاء بعد المباريات، خاصة في ظل العارض الصحي العالمي الذي يواجه العالم، وكذلك في ظل ضيق الوقت بين المباريات في المجموعة، بما يتطلب جهداً مضاعفاً من الأطباء والأخصائيين في الفريق الطبي، لتجهيز اللاعبين والحفاظ عليهم وعلاج أعراض الإجهاد والتعب.