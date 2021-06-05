بعد التجديد.. خمينيز مع «السماوي» 3 من 5!

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي بني ياس عن شراء بطاقة لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز الذي انتهت إعاراته بنهاية الموسم الماضي، ليستمر اللاعب مع «السماوي» حتى عام 2024.

وكلل بني ياس جهوده التي بدأها قبل نهاية الموسم بالتواصل مع نادي اللاعب وإبداء الرغبة في شراء العقد، بعد التألق اللافت للاعب على مدار الموسم، ويعد استمرار خميمينز مع بني ياس أحد أهم الأهداف والطموحات التي حددها اللاعب في حوار خاص مع الاتحاد الرياضي بداية الموسم المنتهي.

وحدد خمينيز خمسة أهداف، أولها إثبات نفسه وظهوره بمستوى متميز مع الفريق وهو ما حدث بالفعل، وثاني الأهداف هو مساعدة زملائه في تسجيل الأهداف وكذلك تسجيلها وهو ما حدث أيضاً، حيث إنه أكثر لاعبي السماوي صناعة وثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً بعد البرازيلي جواو بيدرو، الذي رحل إلى الوحدة.

أما ثالث الطموحات فكان الاستمرار طويلاً في ملاعب الإمارات وتحديداً مع «السماوي» ووصل اللاعب والنادي إلى هذا الهدف بالاستمرار حتى 2024، ويتبقى لخمينيز هدفان لم يتحققا، وسوف يسعى لتحقيقهما في الفترة المقبلة، أولهما أن يحصد لقب هداف دوري الخليج العربي، والثاني أن يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، وأن يكون من أبرز وأهم اللاعبين الأجانب الذين مروا على الدوري الإماراتي.

وساهم النجم الأرجنتيني بشكل كبير في تألق بني ياس هذا الموسم وظهور الفريق بمستوى متميز حصد من خلاله مركز الوصيف، وكان قريباً للغاية من حصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يتم حسم اللقب لصالح الجزيرة إلا بنهاية الجولة الأخيرة.

وشارك نيكولاس مع بني ياس في 24 مباراة في الدوري من أصل 26، وسجل ثمانية أهداف فيما صنع خمسة لزملائه، ولمس الكرة 1278 مرة، فيما سدد على مرمى المنافسين 47 تسديدة.

