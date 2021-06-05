نجم «الثعالب» يقود «أفيال الحرب» أمام «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد ثاناوات سوينجتشيتهاوون لاعب وسط منتخب تايلاند، أن الفوز على منتخبي الإمارات وماليزيا في آخر مباراتين لـ «أفيال الحرب» تمثل طريق العودة للمنتخب في المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحظي ثاناوات (21 عاماً)، المحترف في صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي «تحت 23 عاما»، بفرصة المشاركة في أول مباراة دولية مع منتخب تايلاند، حينما دفع به مدربه الياباني أكيرا نيشينو في مواجهة إندونيسيا 2-2 على استاد آل مكتوم بدبي ضمن الجولة السابعة.

ويحتل منتخب تايلاند الذي يستعد لمواجهة الإمارات الاثنين على ستاد زعبيل بنادي الوصل، المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، مقابل 11 لفيتنام المتصدر خمس مباريات، و9 نقاط لكل من الإمارات التي لعبت خمس مباريات وتايلاند وماليزيا اللتين لعبتا ست مباريات، في حين حصلت إندونيسيا على النقطة الأولى.

وبدأ ثاناوات مشواره الكروي في سن السادسة بتايلاند، قبل الانتقال بجانب عائلته إلى فرنسا في العام 2004، ليجد ضالته في فريق نانسي «أحد أندية دوري الدرجة الأولى»، والذي رعى موهبته لنحو 7 مواسم شق خلالها طريقه إلى منتخبات المراحل السنية في فرنسا، لينتقل بعدها إلى صفوف «الثعالب»، مستفيداً من جنسيته الفرنسية إلى جانب كونه لاعب تايلاندي في الأصل.

وعبر ثاناوات الذي ارتدى القميص رقم 10 في المواجهة أمام إندونيسيا 2-2 ضمن الجولة السابعة، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع منتخب بلاده، وقال: فخور وسعيد للغاية باللعب للمنتخب التايلاندي في مباراتي الأولى على الرغم من نتيجة التعادل المخيبة للآمال، ولكننا سنعمل بجد أكبر للعودة بشكل أقوى في المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وماليزيا.

وأضاف: فوجئت قليلاً بحصولي على فرصة المشاركة الأولى بقرار من المدرب أكيرا نيشينو، لكنني كنت دائماً على أهبة الاستعداد لمساعدة زملائي في المنتخب، وأعتقد أننا كفريق نلعب بشكل جيد لكننا بحاجة إلى إنهاء الهجمات بصورة أفضل للحصول على النتائج المطلوبة.